Acqua non potabile in alcune zone di Tocco da Casauria, l'ordinanza del sindaco

Acqua non potabile in diverse zone di Tocco da Casauria e per questa ragione il sindaco Riziero Zaccagnini ha firmato un'ordinanza che ne vieta l'utilizzo.

L'acqua infatti potrà essere utilizzata solo dopo una bollitura di 10 minuti.

Il provvedimento è stato adottato dopo i risultati delle analisi eseguite dalla Asl di Pescara.

Sono emersi problemi di qualità dell'acqua in 5 strade del paese: via Osservanza, da via Fontignoni in direzione del convento; via Viaro; via Fontignoni; via Addiaccio Piane; via Villa, dal civico 24 in direzione montagna. È stata chiusa al pubblico anche una fontana in via Fontignoni.

L'acqua potrà essere utilizzata solamente per scopi alimentari dopo una bollitura protratta per almeno 10 minuti.