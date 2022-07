Acqua giallognola esce dal rubinetto, allarme in via Parini [FOTO]

Una segnalazione arrivata oggi in redazione riporta che questa mattina, intorno alle ore 9, l'acqua che fuoriusciva dal rubinetto del bagno di casa di una cittadina era di colore giallognolo: "Mi sono svegliata, sono andati a lavarmi il viso ed ecco che dal rubinetto esce l'acqua di questo colore. E siamo in pieno centro di Pescara", ci fa sapere la donna, che infatti abita in via Parini. Abbiamo contattato l'Aca per avere una spiegazione, e la presidente Giovanna Brandelli ci ha risposto così: "Andrebbe verificato che l’acqua è gialla prima del contatore. Dopo il contatore, infatti, c’è la rete interna del condominio, oltre all’autoclave. Su questo sistema di distribuzione interna andrebbe fatta manutenzione periodica. Aca risponde sino al contatore, non sino al rubinetto".

Ad ogni modo il fenomeno dell'acqua gialla è una cosa che può verificarsi spesso nei rubinetti, specialmente in estate: la causa può essere dovuta, ad esempio, alla presenza di ruggine nelle tubature, o a un aumento della concentrazione di manganese, ossidi ferrosi e calcare, che non necessariamente vanno a incidere sulla potabilità. L'acqua, dunque, potrebbe anche continuare a essere bevuta; tuttavia, per sicurezza, è comunque opportuno evitare di ingerirla al fine di non correre inutili rischi.