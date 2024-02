Torna potabile l'acqua della fontanella dell'Aurum

È stata ripristinata la potabilità dell'acqua della fontanella pubblica dell'Aurum in via Luisa d'Annunzio a Pescara.

In seguito ai campionamenti dell’acqua destinata al consumo umano che sgorga dalla fontana pubblica effettuati dalla Uoc (unità operativa complessa) Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Asl, diretta dalla dottoressa Amalia Scuderi, e in seguito degli esiti analitici pervenuti dall’Arta, che ne hanno rilevato la conformità ai parametri di legge stabiliti, è stato ripristinato l’utilizzo a scopo potabile dell’acqua erogata dalla stessa.