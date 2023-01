L’accesso alla mensa scolastica di Pianella diventa digitale

Prosegue l’attività di innovazione amministrativa nel Comune di Pianella, che si appresta a trasferire sul web anche i ticket per usufruire della mensa scolastica.

“Abbiamo un servizio mensa legato ad alti standard qualitativi – spiega il sindaco Sandro Marinelli – poiché selezioniamo i partner mediante un disciplinare di gara molto esigente, benchè negli anni la scelta politica sia stata sempre costante nel mantenere fermo un prezzo tra i più bassi del panorama regionale: questa ulteriore innovazione consentirà ai genitori di non dover più preoccuparsi quotidianamente di reperire i buoni mensa nei vari punti di distribuzione, e di poter comodamente effettuare l’acquisto tramite smartphone in pochi semplici passaggi”.

L’assessore Sabrina Di Clemente parla di “un ulteriore passaggio verso il trasferimento sulla piattaforma PagoPa dei vari servizi pubblici che consente ai cittadini di avere strumenti informatici semplici ed immediati per interagire con la pubblica amministrazione senza doversi fisicamente recare negli uffici. Per agevolare l’avvio del progetto abbiamo indetto una riunione il 2 febbraio, alle ore 17 nella sala consiliare, con le rappresentanti di classe interessate, alle quali sarà fornita ogni informazione e gli strumenti necessari per muoversi agevolmente con l’app e inseriremo anche un tutorial sul sito web comunale”.