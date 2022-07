Impossibile bere dal rubinetto in 15 Comuni del Pescarese: l'acqua va prima bollita

Potrebbe risolversi già oggi se le analisi daranno esito positivo, ma da ieri intanto in 15 Comuni della Val Pescara l'acqua potabile non può essere utilizzata per fini alimentari se non prima bollita. La raccomandazione è arrivata ai sindaci dall'Aca. Una misura precauzionale, spiega l'Azienda consortile acquedottistica, a seguito dei prelievi fatti alla sorgente La Morgia da cui sarebbero emersi valori non conformi rispetto alla normativa vigente in relazione alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Da ieri, dunque, in 15 Comuni è vietato bere l'acqua del rubinetto e anche usarla per preparare pranzo e cena se non prima bollita. Questi quelli interessati dal provvedimento: Manoppello con anche la contrada Cerbarano; l'intero territorio di Roccamorice, Lettomanoppello, Abbateggio, Cugnoli, Nocciano, Catignano e Civitaquana; l'intero territorio di Serramonacesca ad esclusione di contrada Garifoli; l'intero territorio di Turrivalignani ad esclusione di contrada Pescarina e contrada Tascone; l'intero territorio di Caramanico Terme ad esclusione delle contrade San Tommaso, San Vittorino, Sant'Elia, De Contra; l'intero territorio di Bolognano ad esclusione di Piano d'Orta; per il Comune si Scafa contrada Colli Superiore, contrada Tornatura, contrada Decontra, contrada Da Basilico e contrada Marulli; la contrada Solcano del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore; l'intero territorio di Alanno escluse Alanno scalo, località Ticchione, località Petriccia e Contrada Sant'Emidio.

Le analisi dovrebbero essere ripetute.