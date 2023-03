"L'Abruzzo a tavola" vince la puntata pescarese de "Il delivery perfetto" su Food Network

È "L'Abruzzo a tavola" il vincitore della puntata pescarese de "Il delivery perfetto", nuovo format di Food Network condotto da Fatima Trotta e andato in onda ieri sera in prima visione sul canale 33 del gruppo Warner Bros Discovery. Il ristorante di viale D'Annunzio se l'è dovuta vedere con "Tiella", attività che si trova in corso Manthonè, riuscendo infine a spuntarla.

Fatima Trotta, dopo un piccolo giro tra piazza Salotto, i portici di corso Umberto I, via Cesare Battisti e il murale di Gabriele d'Annunzio a Pescara Vecchia, si è spostata a Fontanelle per fare visita a Riccardo e Francesca, due 30enni che hanno messo a disposizione la propria casa per assaggiare i piatti da asporto dei due esercizi commerciali.

Insieme a loro un'altra giovane coppia: Diego e Martina, che vivono invece a Francavilla al Mare. Da bravi padroni di casa, Riccardo e Francesca hanno offerto alla conduttrice dolci tipici come neole e bocconotti. Poi "il match" ha avuto inizio. Il menu scelto era a base di specialità abruzzesi: pallotte cace e ove, anellini alla pecorara, stracotto al Montepulciano con patate e, ovviamente, vino rosso.

Alla fine si è imposto "L'Abruzzo a tavola" grazie a tutta una serie di requisiti che i giurati hanno reputato migliori, dalla qualità dei piatti alla velocità nella consegna. Una curiosità: entrambi i ristoranti in gara erano già apparsi su Food Network poco più di tre anni fa (era il dicembre 2019) all'interno di un'altra trasmissione, "Food Advisor" con Simone Rugiati, e anche in quell'occasione era stato "L'Abruzzo a tavola" a trionfare.