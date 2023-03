Due ristoranti pescaresi in gara nel nuovo programma "Il Delivery Perfetto" su Food Network

Due ristoranti di Pescara saranno tra i protagonisti della prima puntata del nuovo programma "Il Delivery Perfetto" che andrà in onda su Food Network, canale 33, da martedì 28 marzo.

A sfidarsi nel programma condotto da Fatima Trotta saranno "L'Abruzzo a Tavola" di viale Gabriele d'Annunzio e "La Tiella" di corso Manthoné/via delle Caserme.

L'appuntamento in televisione è per le ore 22:30.

Prima, dalle 22, la competizione riguarderà due attività di Bari. Lo schema del programma parte da una serata relax dove gli elementi principali sono famiglia, divano e film. Cosa manca? La cena perfetta consegnata direttamente a casa! Due ristoranti che offrono il servizio di consegna a domicilio si sfidano per aggiudicarsi il titolo di “food delivery perfetto”. A giudicarli saranno delle vere famiglie e Fatima Trotta, in veste di conduttrice. Dopo aver conosciuto la famiglia protagonista di puntata e i due ristoranti in gara, la competizione entrerà nel vivo: i componenti della famiglia accoglieranno Fatima a casa propria per assaggiare i due piatti proposti dai due locali in sfida. Il ristorante vincitore verrà decretato dalla somma dei voti della famiglia e di Fatima secondo quattro parametri: tempo di consegna, presentazione del piatto, prezzo e gusto. In ogni puntata, una località diversa, a partire da Bari e Pescara. Poi Campobasso, Benevento, Napoli.

“Il delivery perfetto” (5x30) è prodotto da Bct Produzione per Warner Bros. Discovery. La serie sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. Food Network è visibile al canale 33 del digitale terrestre, tivùsat canale 53.

Come annunciato «nella messa in onda del 28 marzo due le puntate previste: alle 22 occhi puntati sulla consegna a domicilio di Bari. A seguire, alle 22:30, ci trasferiremo a Pescara per scoprire il migliore ristorante di delivery del capoluogo abruzzese. “L’Abruzzo a tavola” e “Tiella” i due ristoranti in sfida per aggiudicarsi il titolo di puntata».