Dopo 5 anni l'Abruzzo Pride tornerà a svolgersi a Pescara

La prima edizione dell'Abruzzo Pride cinque anni fa si svolse a Pescara e dopo 5 anni la manifestazione tornerà nel capoluogo adriatico.

L'appuntamento è fissato per il 29 giugno 2024.

«Cinque anni fa», si legge in una nota, «il viaggio di orgoglio e celebrazione ha avuto inizio proprio qui, tra le strade di Pescara, e con entusiasmo torneremo lì dove tutto è iniziato per una ancora più memorabile Edizione».

Poi ancora: «L’Abruzzo Pride, così come è stato fin dall’inizio, è costituito da un movimento sempre più territoriale e con forza dal basso. Sin dal 2020, ha abbracciato un approccio inclusivo e ha rifiutato il concetto, spesso presente in altri Pride nazionali, inerente la presenza delle cosiddette “Madrine” o “Padrini” della manifestazione, poiché consideriamo il Pride appartenente all’intera comunità: tutte e tutti noi siamo tali in egual misura. Questa filosofia incentrata sulla partecipazione collettiva rimane al centro delle nostre azioni. Con il nostro processo creativo e aperto, l'Abruzzo Pride ha ottenuto un notevole successo l'anno scorso, con oltre 100 adesioni provenienti da ogni realtà. Ciò dimostra quanto sia importante coinvolgere attivamente la comunità nel plasmare l’intero evento, dalla Pride Week alla Marcia finale. Continueremo a percorrere questa strada per rendere il Pride 2024 un evento ancora più forte, gentile e orgoglioso. Invitiamo la cittadinanza a unirsi in questo entusiasmante viaggio e a contribuire a rendere l'Abruzzo Pride 2024 un evento indimenticabile. Ulteriori aggiornamenti per partecipare a questa celebrazione straordinaria verranno diramati attraverso i nostri canali social ufficiali e il nostro sito www.abruzzopride.it».