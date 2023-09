Per l'Abruzzo è il giorno di "It alert" della protezione civile con il test sugli smartphone

Sarà effettuato alle ore 12 del 26 settembre, nel territorio abruzzese, il test del sistema "It alert" della protezione civile. Si tratta dell'avviso con un suono particolare e con un sms di una catastrofe o emergenza su scala nazionale imminente o già in corso. Tutti coloro che si trovano sul territorio regionale riceveranno sul proprio smartphone il messaggio, e per sbloccarlo sarà sufficiente leggere l'sms. L'obiettivo è testare il sistema della protezione civile nazionale che è stato elaborato per dare pronta comunicazione a tutti i cittadini di eventuali maremoti generato da un sisma, del collasso di una grande diga, di un'attività vulcanica in corso in riferimento a Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli, ma anche se mai si dovessero verificare incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (direttiva Seveso).

I dati degli utenti raggiunti dall'sms non saranno in alcun modo trattati e si tratta di un sistema monodirezionale dal sistema di invio della protezione civile verso le singole utenze telefoniche. Non verrà chiesto di rispondere ad alcun sms ma di rispondere facoltativamente a un questionario sul sito www.it-alert.it. Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica. I dispositivi non ricevono i messaggi IT-alert se sono spenti o se privi di campo e potrebbero non suonare se con suoneria silenziata. Ovviamente si richiede la massima attenzione per eventuali messaggi di phishing o truffe telematiche inviate da altri mittenti con contenuti simili allo scopo di compiere atti illeciti con i dati personali dell'utente.