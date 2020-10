In Abruzzo bonificate 12 ex discariche, la nostra regione è al primo posto in Italia

In Abruzzo sono 12 le ex discariche espunte dalla procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea. I dati sono infatti emersi nella sesta relazione semestrale sullo stato delle discariche abusive in Italia illustrata a Roma nella macro-area di Ingegneria dell'Università "Tor Vergata".

Si tratta del dato più alto in Italia: seguono Campania (7), Calabria (8), Sicilia (6), Lazio (4), Veneto (2), Puglia (1) e Toscana (1). A presentare i dati, il commissario straordinario Giuseppe Vadalà. L'assessore Campitelli ha commentato:

Il raggiungimento di questo importante risultato è il frutto della sinergia tra Regione Abruzzo, istituzioni locali e Commissario straordinario. Un intenso e complesso lavoro avviato in questi anni e ormai in una fase di completamento, basato soprattutto sull'attività svolta dai nostri uffici, che ringrazio di cuore, i quali hanno collaborato con impegno e abnegazione per raggiungere questo risultato

Lo stesso commissario ha confermato il ruolo collaborativo ed efficace dell'ente regionale abruzzese.