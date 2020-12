Anche in Abruzzo si tornerà in classe il 7 gennaio: Dad al 50% solo per le superiori

Anche in Abruzzo, come nel resto delle regioni italiane, si tornerà regolamente in aula a partire dal 7 gennaio. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Quaresimale al termine della conferenza Stato - Regioni per decidere tempi e modalità per il ritorno a scuola dopo le vacanze natalizie.

Solo per le scuole superiori si avrà la didattica a distanza al 50%. L'assessore si è detto soddisfatto dell'incontro in videoconferenza avuto con il ministro Azzolina e il ministro Boccia, affrontando il delicato tema della riapertura delle scuole: