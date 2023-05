Il 41,8 per cento degli abruzzesi è molto soddisfatto della sua vita, ma nel prossimo la fiducia è poca

Elevata soddisfazione per la propria vita per il 41,8 per cento degli abruzzesi sopra i 14 anni che la valuta tra 8 e 10 punti. Poco più che sufficiente invece per il 44,2 per cento con una valutazione tra 6 e 7. A non esserne affatto contenta è invece l'11,3 per cento dei residenti che l'hanno valutata con un punteggio da zero a 5.

Questo quanto emerge dall'indagine Istat “La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita” riferita al 2022 e riportata dall'agenzia Ansa. Numeri che vedono la regione in linea con la media nazionale valutata con un punteggio di 7,2.

Il report indaga diversi aspetti: dalle relazioni famiglia a quelle con gli amici, passando per salute, tempo libero e situazione economica.

La fine della pandemia ha fatto il suo effetto: in generale si registra infatti una ripresa in termini di soddisfazione per il tempo libero ritrovato e quello trascorso con amici e familiari.

Delle relazioni con i propri cari è abbastanza soddisfatto il 58,5 per cento degli abruzzesi; molto soddisfatto lo è il 30,5 per cento. Basse le percentuali dei poco e per niente soddisfatti pari rispettivamente al 7,5 e l'1,7 per cento.

Dei rapporti con gli amici è abbastanza soddisfatto il 60 per cento dei residenti, molto lo è il 19,8 per cento, poco il 15,6 e per niente il 2,6 per cento.

Quindi la salute. La percentuale maggiore è anche in questo caso quella degli abbastanza soddisfatti: sono il 65,3 per cento. Nettamente più bassa la percentuale dei molto soddisfatti pari al 15,9 per cento della popolazione. Poco lo è il 13,4 per cente e per niente solo il 3,5 per cento dei cittadini.

Resta l'abbastanza soddisfatto il risultato più evidente e così è anche per il tempo: a definirlo tale è il 52,5 per cento dei residenti con più di 14 anni. Seguono i poco soddisfatti che sono il 29 per cento, quindi i molto soddisfatti al 10,4 e i per niente soddisfatti che sono il 6,1 per cento.

L'aspetto in cui le cose non vanno benissimo è quello dell'economia, l'unico in cui i dati peggiorano. Nel 2022 il 52,6 per cento degli abruzzesi parla di una situazione economica invariata nell'ultimo anno. Ben il 30,7 per cento segnala un peggioramento con solo l'8,7 per cento che la definisce molto o un po' migliorata e l'8 per cento per cui è molto peggiorata. In quanto alle risorse le ritiene adeguate il 66,4 per cento delle famiglie, mentre per il 29,3 per cento le reputa scarse. Le percentuali più basse sono quelli che parlano di risorse economiche insufficienti (3 per cento) e quelli che al contrario le trovano ottime (1,4 per cento).

Così come il dato nazionale, anche tra gli abruzzesi tre abruzzesi su quattro non ha fiducia nel prossimo. Per il 74,8 per cento infatti “bisogna stare molto attenti”: solo per il 22,7% “gran parte della gente è degna di fiducia”. Inoltre, l'84,7 per cento ritiene molto o abbastanza probabile di vedersi restituire il portafoglio perduto da un appartenente alle forze dell'ordine.