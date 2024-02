Attivata a Spoltore una task force contro l'abbandono dei rifiuti

È stata attivata a Spoltore una task force con vigili urbani e Rieco allo scopo di combattere l'abbandono di rifiuti e il degrado ambientale.

Dunque sono previsti controlli della polizia locale per verificare la raccolta differenziata in strada.

L'iniziativa del Comune di Spoltore vuole risolvere alcuni casi specifici, generalmente segnalati dagli stessi cittadini.

«È necessario intervenire in maniera sartoriale», evidenzia il sindaco Chiara Trulli nella riunione con Rieco, settore VI, polizia locale, il vicesindaco Rino Di Girolamo, l'assessore all'igiene urbana Stefano Burrani, «ogni caso è diverso: c'è chi nelle abitazioni del centro storico non ha spazio per i mastelli e li lascia sempre fuori, condominii dove invece il problema è il grande numero di contenitori rovesciati o portati via dalle intemperie. Bisogna trovare soluzioni per fare in modo che le strade siano sgombre e il decoro garantito». Il personale della polizia locale, a campione, girerà porta a porta assieme agli operai della Rieco per sanzionare eventuali non conformità (i mastelli al cui interno vengono inseriti materiali non differenziati o non previsti da calendario). L'attività sarà utile anche a monitorare il comportamento dei proprietari dei cani lungo le strade, troppo spesso sporcate dai bisogni degli animali.

«L'obiettivo non è necessariamente arrivare alle multe», prosegue l'assessore Burrani, «ma vogliamo sensibilità verso questi problemi, che sono prima di tutto di tipo sanitario. I mastelli lasciati in strada, poi, se sono pieni possono diventare una fonte di alimentazione per ratti e animali selvatici, come il lupo». Per questo motivo è previsto il ritiro dei mastelli da parte di Rieco in ogni caso, anche quando non sono conformi. La segnalazione di non conformità esporrà però al rischio della sanzione. Tra le ipotesi sul tavolo c'è anche di introdurre nel regolamento l'obbligo di ritirare il mastello dopo 24 ore dal ritiro.