"A tavola con più amore, sostieni la ricerca": lo slogan del Rotary Club Pescara Nord

La frase è tutta un programma: "A tavola con più amore, sostieni la ricerca". Questo lo slogan che il Rotary Pescara Nord ha pensato per il service di San Valentino in favore di Airc. Si può scegliere tra un menù di carne a 50 euro e uno di pesce a 60: ogni box contiene una cena per due persone che verrà recapitata a casa e una quota del costo del box verrà devoluta all’Airc.

“Con questa iniziativa – dichiara Claudia Ciccotti Giammaria, presidente del Rotary Club Pescara Nord – abbiamo voluto non solo sostenere la ricerca sul cancro, ma cercare di aiutare il settore food oggi particolarmente colpito dalla crisi economica derivante dalla pandemia”.

Alla cena è abbinata anche una simpatica gara: fotografando il piatto preparato a casa e inviandolo all’indirizzo e-mail del Rotary, la migliore creazione verrà premiata con una cena per due sempre recapitata a casa. Una cena romantica, una sfida divertente, un premio gustoso e, soprattutto, il contributo alla ricerca sul cancro.

Per informazioni è sufficiente visitaee la pagina Facebook Rotary Club Pescara Nord. Inviare fotografie a info@rotarypescaranord.org. Prenotazioni: area Pescara e Chieti, 347/3338836 – 348/3002838 entro le ore 13 di sabato 13 febbraio.

