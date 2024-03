Gioca un euro al 10eLotto e ne vince 20mila: a Spoltore la fortunata vincita

Un euro investito e una vincita da 20mila euro. La dea bendata questa volta ha baciato Spoltore dove un anonimo giocatore ha intascato una bella vincita al 10eLotto. A riferirlo è Agipronews.

Quella registrata è stata la cifra più alta di giornata nell'estrazione del 10eLotto del 12 marzo. I 20mila euro il fortunato giocatore li ha vinti grazie a un 9 Oro e, come detto, un euro scommesso. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 810,4 milioni di euro dall’inizio dell’anno.