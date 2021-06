VIDEO | Movida violenta: Daspo "Willy" per due fratelli pescaresi

Nella conferenza stampa tenuta stamattina, il questore di Pescara Luigi Liguori ha illustrato alcune misure Daspo prese nei confronti di giovani pescaresi autori di aggressioni fisiche contro coetanei.

Inoltre, ha chiarito la strategia che la questura adotterà nel corso della stagione estiva e in particolare nei luoghi della movida: seerietà e tolleranza vicina allo zero. Ma allo stesso tempo anche elasticità nell'applicazione delle norme.

La parola d'ordine è "presidiare", con tanta attenzione ai fine settimana nei luoghi dove si prevedono maggiori assembramenti. Tutto questo, per evitare che fatti banali possano trasformarsi in comportamenti ben più gravi.

Copyright 2021 Citynews