VIDEO | L'accusa del Pd: “L'ex collaudatore di viale Marconi defenestrato, si chiarisca sugli incarichi toltigli dopo le dimissioni”

Si tinge di giallo la vicenda delle dimissioni del collaudatore di viale Marconi, l'ingegner Pietro Grosso. Se sulle modalità con cui si è scoperto che avesse lasciato l'incarico e dunque il tempo intercorso tra il 19 maggio, giorno in cui ha dato le dimissioni, e la lettera con cui è stata avviata l'indagine per trovarne un altro arrivata solo dopo la commissione di controllo e garanzia che ha portato ad accertare il fatto, per il Partito democratico ci sono responsabilità precise, è anche su quanto sarebbe avvenuto nei giorni successivi che chiarimenti i consiglieri comunali del Pd e il consigliere regionale del Partito democratico Antonio Blasioli, li chiedono.

“Quello che abbiamo scoperto – spiega Blasioli – è che il collaudatore ha ricevuto una lettera dal dirigente del settore Lavori pubblici sulla cui legittimità stiamo indagando. Viene defenestrato dai lavori pubblici e messo a disposizione del settore Ambiente. Complessivamente gli sono stati tolti sette collaudi e sei incarichi da Rup che svolgeva”, denuncia sottolineando che ciò sarebbe avvenuto dopo che ha lasciato quello per viale Marconi. “Vogliamo capire se questa modalità visto che abbiamo chiesto un accesso agli atti degli ultimi due anni per capire se gli incarichi sono stati revocati in una sorta di valzer, siano legittimi o se siamo davanti a casi di ritorsione nei confronti dei dipendenti”.

Grave quindi per Giampietro il non aver comunicato ai pescaresi di quelle dimissioni e che la macchina amministrativa per il nuovo collaudatore si sia mossa solo dopo le loro polemiche. “Vuol dire – incalza – che i pescaresi stanno transitando su una strada che non sappiamo se è conforme ai lavori, sicura o se deve subire ulteriori modifiche. Significa mandare ogni giorni migliaia di persone su questa strada senza dire loro che la strada forse non è sicura. È una responsabilità politica in capo al vertice politico dell'amministrazione oltre che quello tecnico”. Gli chiediamo quindi se secondo lui vi possa essere una ragione dietro la mancata comunicazione. “Credo – aggiunge il capogruppo – che abbiano voluto nascondere la notizia perché solo il 5 giugno e cioè quando si è scoperto che il collaudatore si era dimesso, hanno deciso di rispondere alle polemiche e cercarne un altro. C'è sicuramente un po' di dolo e hanno agito per sanare la situazione. Hanno cercato di nascondere un'altra pecca per loro imbarazzante”.

Altro punto quello della viabilità in sé con Blasioli che torna a parlare di un peggioramento della viabilità su viale Marconi “e non a caso – afferma – ci sono tre rotatorie realizzate su scelta della giunta per il transito degli autobus al loro interno ancora chiuse perché non ci sono ancora gli impianti semaforici. Siccome questa strada è stata realizzata senza uno studio a monte, alla fine hanno deciso di non metterli per cui gli autobus e i mezzi pesanti non possono transitare nelle rotatorie, ma girarci intorno. Uno sperpero di denaro. Se la funzionalità la deve valutare non il collaudatore, ma i cittadini e le opposizioni allora la bocciatura è sonora”.

Giampietro fa quindi sapere che risposte su tutto quanto avvenuto le chiederanno in consiglio comunale perché, chiosa “è d'obbligo la presenza del collaudatore”.

“Dopo due anni di continui guai su un progetto contestato e che fa del male alla città – concludono i consiglieri comunali del Pd Giovanni Di Iacovo e Francesco Pagnanelli - anche molti in maggioranza e nella struttura tecnica si è accorta dei danni. Ora c'è anche la beffa del collaudo. Ci pare chiaro che nessuno crede in questo progetto e nessuno vuole giustamente metterci la faccia perché è un progetto sbagliato che crea solo problemi”.

Copyright 2023 Citynews