VIDEO | La questione strada parco-filovia: il pensiero del Comune di Pescara

Come già annunciato, il tribunale amministrativo di Pescara ha accolto il ricorso presentato dal comitato "Strada Parco Bene Comune" che chiedeva di bloccare il via libera arrivato dal ministero per il transito della filovia sull'ex tracciato ferroviario.

Un accoglimento che ovviamente ha generato una miriade di polemiche, per un progetto che ogni volta viene bloccato a un passo dalla sua concretizzazione.

Il Tar si sofferma, nella sentenza, sugli aspetti ambientali e di sicurezza stradale, con la sostituzione degli iniziali mezzi a guida magnetica con quelli a guida manuale, e le modifiche apportate con le difficoltà e pericoli attualmente presenti non sono stati pienamente risolti e quindi vi sarebbero problemi di sicurezza per gli attraversamenti pedonali.

Ascoltiamo il parere degli amministratori comunali di Pescara, che si definiscono parte danneggiata.

