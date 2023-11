VIDEO | Continuano gli schiamazzi notturni in via Piave, un residente: "Devo lanciare gavettoni?"

Non è la prima volta che l'uomo denuncia gli effetti negativi di questa situazione, con un vociare continuo fino a tarda notte. Tale problematica va avanti ormai da diversi anni e non sembra riuscire a trovare una soluzione

Continuano gli schiamazzi notturni in via Piave, nel cuore della movida centrale, e un cittadino, parlando "da residente che non può riposare", ci invia un breve video dimostrativo chiedendosi al contempo "quale delle tre opzioni possa essere civilmente percorribile: 1) subire supinamente la movida; 2) richiedere l'intervento della polizia locale che si limita a prendere atto e nulla più; 3) lanciare gavettoni dal quinto piano".

Non è la prima volta che l'uomo denuncia gli effetti negativi di questa situazione, con un vociare continuo fino a tarda notte. Tale problematica va avanti ormai da diversi anni e non sembra riuscire a trovare una soluzione: in altre parole, chi ha la "colpa" di vivere lì deve arrangiarsi e sopportare il rumore. Alla faccia dei sacrifici fatti per acquistare una casa in quell'area, ovviamente quando piazza Muzii e dintorni avevano ben altro aspetto ed erano sinonimo di tranquillità.

I rumori molesti vengono causati dai clienti delle varie attività presenti in zona. E, nonostante le telefonate di molti abitanti esasperati, nessuno interviene per far finire questo caos. Più volte il comitato «Tranquillamente Battisti», con il suo portavoce Federico Di Filippo, ha denunciato atti vandalici e scarsa educazione da parte degli avventori. Il problema si concentrerebbe soprattutto tra mezzanotte e le 4 del mattino: queste, infatti, vengono ritenute le ore più "calde" per quanto riguarda la possibilità che si verifichino episodi spiacevoli.