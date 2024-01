VIDEO | Azione Politica con la Lega punta su Berardino Fiorilli per la corsa in Regione: "Una scelta di passione"

È l'attuale vicepresidente del consiglio comunale Berardino Fiorilli il candidato alle elezioni regionali del 10 marzo per Azione Politica che al voto andrà in confederazione con la Lega. La presentazione ufficiale alla presenza del coordinatore regionale della realtà civica Gianluca Zelli e del segretario regionale della Lega Luigi D'Eramo si è svolta nella sala consiliare di Palazzo di Città ed è stato proprio Fiorilli a spiegare le ragioni che lo hanno portato a decidere di tentare l'approdo in Regione.

Una realtà quella di Azione Politica di cui fa parte da oltre cinque anni, sottolinea, con la scelta di “scendere in campo dettata soprattutto dalla passione perché dopo tanti anni di esperienza in Comune come consigliere e come vicepresidente del consiglio in accordo con tutto il movimento e la confederazione fatta con la lista della Lega abbiamo deciso di proporci”. Il suo obiettivo è “portare nel movimento civico l'attenzione le esigenze dei cittadini, quelle quotidiane, che spesso sfuggono alla cosiddetta politica istituzionale. La Regione ha una difficoltà rispetto al Comune – afferma Fiorilli -: è un po' più distante come istituzione dai sentimenti dei cittadini. Questo spirito che mi porto dietro da anni mi porta a coniugare le esigenze dei cittadini a quelli della Regione che invece legifera e spesso dimentica quei problemi che dovrebbe affrontare con più determinazione”.

“Pescara – ha quindi risposto a IlPescara che gli ha chiesto quali sono le esigenze più impellenti per il territorio che vorrebbe rappresentare – è a detta di tutti il traino turistico e non solo della regione Abruzzo. Con l'arrivo della Nuova Pescara, e cioè la fusione dei comuni, Pescara sarà con Montesilvano e Spoltore una realtà ancora più grande e avrà un ruolo fondamentale. Non significa esclusivo, ma significa fare rete con i comuni più piccoli. La regione è favolosa, ha attrattive incredibili che spesso scopriamo quando lo giriamo il nostro Abruzzo. Bisogna puntare su un turismo fruibile per tutto e il ruolo di trainer lo può avere solo Pescara”.

Riguardo il percorso intrapreso con la Lega aggiunge che sebbene ognuna con le due identità, le due realtà hanno messo in piedi da anni un'intesa “molto valida” e che il Carroccio è ormai una realtà ben consolidata “con cui ci siamo trovati subito”.

“Siamo stati sempre presenti in particolare su Pescara on Berardino Fiorilli. Stiamo semplicemente consolidando la nostra posizione”, aggiunge Zelli parlando delle candidature già annunciate in tutte le province abruzzesi. Il lavoro con la Lega è iniziato da tempo, rimarca anche lui, e l'obiettivo è quello di far meglio del 2019 raggiungendo la doppia cifra alle elezioni del 10 marzo.

Quello messo in campo, prosegue Zelli “è un progetto federativo con candidati forti per cercare di esprimere almeno un candidato per provincia e avere un risultato importante da riportare sui territori dove abbiamo i nostri amministratori locali che aspettano questo risultato”.

Fare i conti con quanti saranno gli eletti della confederazione è prematuro, ma il presidente è “convinto che le province saranno tutte rappresentate. Poi sui numeri vedremo la campagna elettorale, quando scenderanno in campo anche i leader nazionali. Noi sappiamo bene quanto pesano perché l'altra volta l'abbiamo pagata al contrario. Questa volta beneficeremo anche noi dei vari Salvini e dei ministri che arriveranno, ovviamente, come supporto al territorio”.

