VIDEO | Italia Viva e Socialisti al fianco di D'Amico con "Riformisti e civici", D'Alessandro: "Le elezioni le abbiamo già vinte"

“Le abbiamo già vinte le elezioni”. Chiude con questa battuta il coordinatore regionale di Italia Viva Camillo D'Alessandro la conferenza di presentazione dei candidati alle prossime regionali della lista “Riformisti e civici” a sostegno di Luciano D'Amico (Patto per l'Abruzzo). Con lui a presentare i candidati anche coordinatore regionale dei Socialisti Giorgio D'Ambrosio che rimarca come il sostegno a D'Amico sia stato immediato perché rappresenta “un cambio di passo rispetto all'attuale presidente (Marco Marsilio) che vive a Roma e utilizza l'Abruzzo durante la settimana. Non ha dato niente. D'Amico – aggiunge – è un candidato di grande spessore culturale che ha dimostrato capacità organizzative e che può dare al nostro Abruzzo che si aspetta”.

Per quanto riguarda la provincia di Pescara i candidati sono il consigliere comunale di Popoli Fabio Cerasoli, il consigliere comunale di Loreto Aprutino Rocco D'Amico, l'ex direttore delle poste di Pescara Paride Di Pretoro, l'ex sindaco di Farindola oggi in forze alla polizia locale di Pescra Mssimiliano Giancaterino, Maria Teresa Guardiani (professoressa di Città Sant'Angelo), Chiara Luciani impiegata di Pianella e Silvana Prosperi

“Abbiamo dato vita a una lista 'riformisti e civici' del campo liberale e moderato che mette insieme sia l'esperienza di Itali Viva che dei Socialisti, ma soprattutto con l'apporto di tanti amministratori locali, di civici di area per dare quel supporto che ritengo essere fondamentale per la vittoria finale – spiega quindi D'Alessandro -. Noi riusciremo a incrociare ed è questa la nostra partita, quell'elettorato mobile che di volta in volta guarda a una coalizione piuttosto che a un'altra sulla base dei programmi, dei progetti e delle idee. Noi vogliamo riformare l'Abruzzo non urlare l'Abruzzo”.

“Siamo una piccola forza – aggiunge D'Ambrosio parlando dei Socialisti -, ma pensiamo di dare qualcosa in più in Abruzzo grazie a candidati molto forti. In molti ci metteranno la faccia per sostenere questo progetto”. Tra le sue priorità ci sono i giovani che lasciano l'Abruzzo, i trasporti con al centro le aree interne e la sanità su cui il centrodestra “da cinque anni – afferma – ci propina stanziamenti di 50-60 miliardi di euro che poi non arrivano ma che usa per creare illusioni”.

Priorità pienamente condivise da D'Alessandro con su tutte proprio la sanità. “Non so come Marsilio faccia a dormire la notte sapendo quello che accade ai cittadini ogni giorno quando si presentano davanti agli sportelli del cup e gli dicono di ripassare tra un anno e mezzo; o come faccia dormire la notte quando un cittadino va in uno qualsiasi dei pronto soccorso abruzzesi. Ci vuole una riforma complessiva e coraggiosa che metta mano anche a trasporti e giovani. La nostra regione è quella che ne perde di più. Di questi giorni il dato drammatico che l'Abruzzo è penultimo per produzione di pil (prodotto interno lordo): stiamo parlando del confronto tra come era l'Abruzzo prima del covid e com'è l'Abruzzo che ci ha lasciato Marsilio”, afferma.

“Credo che siano fatti che riguardano la vita delle persone; sangue e ossa di gente che non trova lavoro, che lo ha perso, aziende che hanno chiuso. Siamo di fronte a un gigantesco imbroglio di questi cinque anni che noi vorremmo cercare di disvelare e far capire agli abruzzesi quanto per l'Abruzzo conta per D'Amico e quanto l'Abruzzo può contare su D'Amico”.

I candidati dei "Riformisti e civici" a Chieti

Sonia Albanese ( dottoressa, Ortona – cardiochirurga pediatrica presso il Bambin Gesù di Roma)

Bozzino Giovanni (Vasto, presidente regionale Fib)

Bucci Maria Nicola (San Salvo, operatrice sociale)

Davide Caporale (consigliere comunale a Lanciano)

Filippo Di Marco (già vice sindaco di Taranta Peligna)

Vincenzo Muratelli (sindaco di Altino)

Luciano Piluso (sindaco di Schiavi degli Abruzzi)

Simone Sabrina (imprenditrice già sindaco di Pretoro)

I candidati dei "Riformisti e civici" a Teramo

Luciano Monticellli (consigliere regionale nella legislatura D’Alfonso, ex sindaco di Pineto)

Sandra Renzi (dirigente scolastico)

Emilio Di Biase (medico ospedaliero e già vice sindaco di Torano)

Leonilde Serafini (già assessore comunale a Silvi)

Giuditta Di Martino (consigliere comunale Bisenti)

Giorgio Di Carlo (ex assessore a Morro D’Oro)

Bruno Nocella (consigliere comunale Castellalto)

I candidati dei "Riformisti e civici" a L'Aquila

Salucci Luigi (giornalista, Collelongo)

Daniele Di Bartolo (Raiano, avvocato)

Fiorella Scarsella (insegnate, L’Aquila)

Maura Sericchi (Farmacista, L’Aquila)

Nicolai Nazzareno (autista, Capitignano)

Antonella Fiordi (funzionaria ministero giustizia, Sulmona)

