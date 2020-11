VIDEO | Scende in piazza a Pescara anche il mondo della danza: "Chiusi dopo aver rispettato i protocolli"

Scendono in piazza gli insegnanti di danza e titolari delle scuole per protestare contro le chiusure disposto dall'ultimo Dpcm del Governo Conte. Questa mattina il sit-in, mantenendo il distanziamento sociale, si è svolto davanti al palazzo della Provincia in piazza Italia.

Il mondo della danza infatti attacca il Governo per aver imposto una chiusura arbitraria senza alcun criterio scientifico, dopo che negli ultimi mesi tutte le scuole si erano adeguate ai protocolli di sicurezza, facendo anche investimenti importanti che ora sono di fatto vanificati. Una protesta non solo per chiedere maggiori diritti e tutele per gli operatori e professionisti del settore, ma soprattutto pensando ai loro allievi, che hanno nuovamente perso un luogo importante di crescita e maturazione fisica ma personale e sociale.