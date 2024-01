VIDEO | La protesta degli agricoltori arriva nell'ex Cofa con centinaia di trattori

È approdata nell'ex Cofa sul lungomare di Pescara la protesta degli agricoltori e degli allevatori contro le politiche comunitarie che prevedono il taglio dei sussidi per il settore.

La protesta, che è partita dalla Germania, è contro i tagli ai sussidi per il gasolio ad esempio, ma anche contro i prezzi della grande distribuzione che spingerebbero proprio a dipendere troppo da quei sussidi che rischiano in parte di perdere.

Tra i problemi principali i costi di produzione che rende impossibile continuare a coltivare.

Gli agricoltori e gli allevatori, partiti in massa dalle province di Pescara e Teramo all'alba di lunedì 22 gennaio, lamentano come le politiche decise da Bruxelles siano dei veri e propri diktat che stanno smembrando i territori e le coltvazioni. Chi lavora la terra è anche contrario agli incentivi per smettere le coltivazioni sui terreni per poi trasformarli in siti con pannelli fotovoltaici.

