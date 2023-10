VIDEO | Meale (Ente manifestazioni pescaresi) sull'ingresso dei Premi Flaiano: "Pronti a riprendere il discorso"

Se la stagione ha visto incrementare i numeri delle presenze, a caratterizzarla è stata certamente la feroce polemica nata proprio con i Premi Flaiano, ovvero con la presidente Carla Tiboni. Tutto è nato quando, durante i lavori in corso per la riqualificazione del teatro Flaiano, si è iniziato a ridipingere le gradinate praticamente alla vigilia dell'inzio delle proiezioni dei Premi.

Una polemica fatta di accuse con da una parte di Tiiboni che ha lamentato come non si fosse stati avvisati delle intenzioni di fare proprio quel lavoro in quei giorni, dall'altra la replica di chi invece sosteneva che lo si sapesse e che comunque non si sarebbero creati disagi. Alla fine anche il 50esimo della manifestazione internazionale si è svolta, ma con lo spettro della possibilità che i Premi lasciassero Pescara.

A questo si aggiunge il botta e risposta che più volte c'è stato sulla richiesta, ad oggi ancora senza risposta, dei Premi stessi per entrare nell'Ente manifestazioni. Ora che l'estate è finita e anche i cartelloni hanno esaurito i loro programmi a Meale abbiamo chiesto a che punto si con la richiesta avanzata dai Premi e, assicura, il discorso “ora lo riprenderemo. Abbiamo avuto la pausa estiva e siamo stati impegnati nel fare altro. Abbiamo uno spirito giusto di collaborazione e una soluzione la troveremo in qualsiasi modo”, aggiunge riferendosi anche alla possibilità di perderli i Premi. “È importante sedersi ad un tavolo e trovare soluzioni, ma non andando direttamente alla stampa per battere notizie. Io dico che è sempre utile sedersi e ragionarci sopra alle cose per trovare la soluzione migliore perché Pescara e i pescarsi meritano questo e altro: che comunque i Premi Flaiano rimangano qui a Pescara, ma questo è fuori di dubbio penso”.