VIDEO | Ventimila spettatori per gli eventi estivi dell'Ente manifestazioni pescaresi, il presidente Meale: "Stagione eccezionale"

Circa 20mila spettatori per gli eventi estivi dell'Ente manifestazioni pescaresi tra Pescara Jazz, Funambolika, cartellone teatrale e cinema. Un bilancio positivo e in “costante crescita” sottolinea il presidente Valter Meale che parla di “una stagione eccezionale da tutti i punti di vista”.

Una soddisfazione per Meale visti i numeri fatti sia al teatro d'Annunzio che al Marina di Pescara con il cartellone estivo, ma anche e “soprattutto per i giudizi che il pubblico ha dato sulle manifestazioni che ci sono state con il cinema che ha spopolato”. Una stagione “lunga, lavorata e stancante” iniziata il 21 giugno e finita il 20 settembre che “sono fiero di aver realizzato e di essere presidente di quest'ente”, prosegue ringraziando tutti i collaboratori e i componenti del consiglio d'amministrazione.

“La crescita è costante – spiega snocciolando i numeri -. Abbiamo raggiunto circa 20mila presenze: nel 2021 erano 18mila quindi parliamo di una crescita di 2mila spettatori”: 11mila quelli che hanno visto i film proposto con la quarta rassegna di "Cinema sotto le stelle". Per il Funambolika, sottolinea il direttore artistico Raffaele De Ritis, le presenze sono state oltre 5mila con ognuno dei tre eventi: è un caso unico” tanto che per il Gran Galà du Cirque che è stato quello più seguito, si sono dovute fare due repliche. Un sentimento condiviso dal direttore artistico del Pescara Jazz Angelo Vlori che parla di “risultati strepitosi e di gradimento da parte del pubblico”. Un'estate quella trascorsa che per il vicepresidente dell'Emp Simone D'Angelo consente di mettersi definitivamente alle spalle “un periodo buio. La gente torna a divertirsi con artisti di qualità e cinema all'aperto, all'interno di un teatro rinnovato e accogliente”.

Un aspetto rimarcato anche da Meale che si dice doppiamente contento per i numeri fatti nonostante il teatro d'Annunzio ad inizio stagione fosse interessato da lavori di riqualificazione. La dimostrazione dell'ottima coordinazione che c'è stata anche con le ditte a suo parere, che ha consentito di non creare disagi. Lavori che in realtà una polemica l'avevano sollevata con i premi Flaiano quando le gradinate sono state ridipinte.

Se il pubblico conta a contare sono però anche i risultati economici e su questo Meale spiega come “gli ultimi due bilanci abbiano superato il milione come attività caratteristica dell'ente. Partivamo da 600-700mila euro. L'impegno c'è stato e i risultati sono arrivati. Sono molto contento”. Sulle entrate però “siamo purtroppo sempre un po' in deficit. Ho cercato di reperire fondi privati con le sponsorizzazioni e sono due anni che le ho introdotte e anche questo sarà oggetti di maggiore attenzione. Applichiamo una politica di prezzi contenuti, ma per poterlo fare dobbiamo reperire fondi. Se quelli di ministero, Regione e Comune non sono sufficienti perché anche loro alle prese con bilanci sempre più stretti, ci dobbiamo rivolgere anche altrove”.

Il Comune da parte sua è soddisfatto del contributo dato, affermano il sindaco Carlo Masci, l'assessore comunale alla cultura Maria Rita Carota e il vicepresidente della commissioen cultura del Comune di Pescara Salvatore Di Pino.

