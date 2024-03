VIDEO | Premio Borsellino, studenti al Sant'Andrea per la proiezione di due docufilm dedicati ai "Ragazzi delle scorte"

Nel giorno del ricordo delle vittime di mafia, giovedì 21 marzo, al cinema Sant'Andrea di Pescara saranno proiettato i film “I ragazzi delle Scorte. Le Stragi di Capaci e Via D’Amelio”, incentrato sul racconto della vedova di Vito Schifani, e “I ragazzi delle scorte. La Quarto Savona Quindici”, basato sulla storia narrata dalla vedova di Antonio Montinaro. Si tratta di due degli agenti che, insieme al collega Rocco Dicillo, rimasero uccisi nell’attentato del 23 maggio 1992 in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone e sua moglie, anche lei magistrato, Francesca Morvillo e rimasero ferite 23 persone.

L'iniziativa promossa nell'ambito del della 32esima edizione del premio nazionale Borsellino è stata presentata in questura alla presenza di Graziano Fabrizi tra i promotori del Premio e del vicequestore Pasquale Sorgonà. Proprio alla questura è andato il grazie di Fabrizi per il sostegno costante. I giovani dunque ancora una volta protagonisti con al Sant'Andrea 400 studenti del liceo scientifico Corradino D'Ascanio di Montesilvano che “hanno realizzato una officina della legalità permanente e che saranno impegnati in questa attività anche il prossimo 8 maggio a Cinisi in ricordo di Peppino Impastato”.

Un'iniziativa che si terrà non solo a Pescara, ma anche nelle altre province. Protagonista anche la musica con un secondo appuntamento a fine giornata e cioè alle 21 all'Aurum con il concerto per piano solo di Maria Gabriella Castiglione che nell'arco della serata leggerà anche scritti di vittime di mafia.

Le proiezioni dei film potranno essere viste da tutti collegandosi al canale Youtube (questo il link di riferimento).

