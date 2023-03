VIDEO | Per la pace e contro tutte le discriminazioni, manifestazione in piazza Sacro Cuore

Una maglietta con su scritto "La guerra non ci dà pace" e, per terra, uno striscione con un ammonimento chiaro: "Libertà e autodeterminazione contro violenza e discriminazione". Stamane in piazza Sacro Cuore si è tenuto il primo atto della rassegna "L8ttiamo insieme", che prevede una serie di incontri in vista della festa delle donne. Oggi, per la precisione, è andato in scena un sit in per aderire allo Sciopero Globale Transfemminista dell’8 marzo, organizzato dal Collettivo Zona Fucsia e da molte altre realtà associative, sindacali, politiche e partitiche del territorio sia pescarese che regionale.

" Mai come quest’anno per noi è fondamentale manifestare e mostrare la nostra indignazione sul mancato rispetto delle tematiche di genere a livello regionale, nazionale e globale. La violenza di genere, la pandemia, la guerra, il disastro ecologico, la povertà e la precarietà: viviamo in un mondo di crisi continue che non sono emergenze, ma segnali evidenti di un sistema che si sta sgretolando, che ci costringe a vite insostenibili e che vorrebbe chiuderci nell’isolamento e nell’impotenza", dichiarano gli organizzatori.

Tra le richieste: la difesa e il miglioramento della Legge 194 e per una sua piena applicazione, la fine di tutte le guerre e della "pratica patriarcale" che prevede la guerra come unica risoluzione dei conflitti e un maggior sostegno ai consultori come nodi territoriali di salute familiare e di quartiere. Ci si schiera inoltre contro l'obiezione di coscienza quando inficia il diritto di autodeterminazione delle donne, auspicando che il nostro paese guardi a nazioni come la Spagna, dove è stato appena approvata la Ley Trans. Ci si augura anche che le amministrazioni locali non interferiscano con la libertà e l’autodeterminazione delle donne attraverso "delibere inaccettabili" quali le piantumazioni di alberi per i bambini mai nati o "cimiteri dei feti".

Si sollecita poi il totale riconoscimento della differenza tra leadership femminile e leadership femminista, "perché c’è estremo bisogno di più donne ai posti di comando, ma le vogliamo transfemministe, dalla parte delle categorie più vulnerabili e delle minoranze". Alla mobilitazione odierna hanno partecipato, tra gli altri, Renato Di Nicola dell'associazione Jonathan, il segretario regionale di Sinistra Italiana Daniele Licheri, il segretario regionale dei Radicali Riccardo Varveri e la segretaria cittadina di Articolo Uno, Maja Sprecacenere.

Il sit in ha chiesto altresì la fine del sostegno economico "alla cosiddetta guardia costiera libica", con la parità legale e reale degli stranieri residenti in Italia sul fronte lavorativo, abitativo e sociale, nonché la sostituzione dello ius sanguinis con il più democratico ius soli. E ancora: avere una educazione sessuale e sentimentale a scuola, garantire la carriera alias per chiunque ne faccia richiesta, moltiplicare le cattedre di studi di genere nelle università, sostenere il diritto alla parità salariale e il riconoscimento della maternità nel calcolo pensionistico. Infine, l'appoggio alle donne iraniane e afghane "perché la loro lotta per conquistare e riconquistare diritti negati, perché la loro battaglia per la vita e la libertà è anche la nostra lotta".