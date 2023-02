"L8ttiamo insieme", sit in e incontri per la festa delle donne

Orario non disponibile

In occasione della giornata internazionale della donna, si terranno a Pescara una serie di incontri nell'ambito della rassegna "L8ttiamo insieme", promossa dal collettivo Zona Fucsia. Il primo appuntamento è in programma sabato 4 marzo con un sit-in, a partire dalle ore 11, in piazza Sacro Cuore. Seguirà, domenica 5 marzo alle ore 15.30, l'evento "L8ttiamo insieme" allo Spazio Matta.

Nel giorno della festa della donna, mercoledì 8 marzo, due appuntamenti: il "Feminist Trekking" con partenza alle ore 15.30 da piazza Sacro Cuore, e "Chiamatela venerdì" alla libreria Mondadori dalle ore 18 con le donne dell'Udi Pescara.