VIDEO | Paura a Montesilvano, smart divorata dalle fiamme: danneggiate altre 2 auto

Paura in via Inghilterra a Montesilvano per un incendio che ha riguardato una Smart.

Le fiamme sono divampate improvvisamente e hanno completamente distrutto la piccola automobile.

Il fuoco ha danneggiato in maniera grave anche altre due vetture: un Fiat Doblò e una Jeep Renegade parcheggiate davanti e dietro.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere l'incendio. In base alle prime informazioni nessuno sarebbe rimasto coinvolto nel rogo.

