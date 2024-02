VIDEO | Sola (M5s): “Almeno 16mila euro rimasti dai fondi per le adozioni di via Raiale, si usino per le sterilizzazioni”

Il botta e risposta c'era stato al termine del consiglio comunale del 29 gennaio quando il consigliere comunale M5s Paolo Sola vide approvata la mozione con cui chiedeva che le somme residue di quelle stanziate per favorire l'adozione dei cani dell'ormai ex struttura di via Raiale, fossero reinvestiti per favorire le sterilizzazioni di cani e gatti randagi trasformando gli spazi un tempo destinati al custode dell'ex cementificio in un ricovero post operatorio.

Quelle somme, aveva replicato già in aula e anche subito dopo l'assessore comunale al Benessere animale Nicoletta Di Nisio, non ci sarebbero più state proprio perché utilizzate per sistemare gli ex ospiti del canile.

A un mese di distanza Sola torna sull'argomento e chiede che quei fondi vengano utilizzati perché, sostiene, ci sono e ammonterebbero almeno a 16mila 500 euro.

“La delibera di novembre parlava di mille e 100 euro per ogni cane. Dei 38 che erano in via Raiale buona parte è stata ricollocata in altre strutture e della parte delle adozioni fatte dai privati, solo una ha fatto richiesta del contributo senza che tra l'altro sia stato erogato. Quindi almeno per queste adozioni private – sostiene il consigliere M5s -, i fondi non utilizzati possono essere reinvestiti in quella che è una delle maggiori emergenze: le sterilizzazioni”.

“Non si può dire che non ci siano o che sono spariti – incalza – dato che nel bilancio 2023-2024 sotto la voce 'spera per interventi contro il randagismo' ci sono 100mila euro”. A questo punto “chiederemo che la mozione approvata anche con il voto favorevole del centrodestra – precisa Sola – venga attuata e i fondi messi a disposizione per quelle sterilizzazioni di cui troppo spesso devono occuparsi attivisti, animalisti e associazioni”.

Per quanto riguarda il nuovo canile, quello che dovrebbe sorgere a Spoltore, chiediamo al consigliere se notizie nel merito le ha chieste per capire a che punto si trova l'iter. “Non ce n'è più traccia – afferma -. Questa è la foglia di fico dietro la quale continuano a nascondersi, ma anche quella sta cadendo”.

