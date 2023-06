VIDEO | Ricco il programma del Flaiano Film Festival 2023 (50esima edizione), le pellicole che verranno proiettate

Come da tradizione c'è grande attesa per domenica 2 luglio quando andrà in scena l'atto finale della 50esima edizione dei Premi Internazionali Flaiano.

Ma come sempre a far da prologo alla serata finale e a quella che la precede dedicata alla letteratura, ci sarà il Flaiano Film Festival che sarà un omaggio a Ennio Flaiano.

A presentare il programma delle proiezioni è il riconfermato direttore artistico con al fianco la presidente Carla Tiboni.

Due saranno le proiezioni quotidiane al teatro d'Annunzio dal 26 giugno al 1 luglio, la prima alle ore 20 e la seconda alle 22.45. Importante quest'anno è stata la collaborazione con la Cineteca di Bologna e il centro sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale. Ma quest'anno ci saranno anche delle proiezioni in sala, nel cinema Sant'Andrea, allo scopo di riportare gente nel luogo cinema. L'ingresso sarà gratuito.

Di seguito il programma nel teatro d'Annunzio.

Lunedì 26 giugno

Ore 20.00 Apertura del 50° FLAIANO FILM FESTIVAL

a seguire IL SIGNORE DELLE FORMICHE, Gianni Amelio, 130’

ore 22.45 LO SCEICCO BIANCO, Federico Fellini, 83’

Copia proveniente dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale

Martedì 27 giugno

ore 20.30 IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA, Paolo Genovese, 121’

ore 22.45 I VITELLONI, Federico Fellini, 107’

Copia proveniente dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale

Mercoledì 28 giugno

ore 19.45 ESTERNO NOTTE – prima parte, Marco Bellocchio, 173’

ore 22.45 IL SEGNO DI VENERE, Dino Risi, 101’

Giovedì 29 giugno

ore 19.45 ESTERNO NOTTE – seconda parte, Marco Bellocchio, 173’

ore 22.45 FANTASMI A ROMA, Antonio Pietrangeli, 100’

Venerdì 30 giugno

ore 20.30 LA STRANEZZA, Roberto Andò, 103’

ore 22.45 LA DOLCE VITA, Federico Fellini, 174’

Copia proveniente dalla Cineteca di Bologna

Sabato 1° LUGLIO

ore 20.30 L’ULTIMA NOTTE DI AMORE, Andrea Di Stefano, 120’

ore 22.45 8 1/2, Federico Fellini, 138’

Copia proveniente dalla Cineteca di Bologna

Questo il programma del concorso Flaiano Opera prima e seconda previsto nel teatro Sant'Andrea dal 19 al 23 giugno:

Lunedì 19 giugno

ore 18.30 SPACCAOSSA, Vincenzo Pirrotta, 105’

ore 20.30

Apertura del Concorso Flaiano opera prima e seconda del 50° Flaiano Film Festival

STRANIZZA D’AMURI, Giuseppe Fiorello, 140’ (fuori concorso)

Il regista sarà presente in sala insieme ai due protagonisti Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto

Martedì 20 giugno

ore 18.30 PRINCESS, Roberto De Paolis, 108’

Mercoledì 21 giugno

ore 18.30 SETTEMBRE, Giulia Louisa Steigerwalt, 110’

Giovedì 22 giugno

ore 18.30 PRIMADONNA, Marta Savina, 102’

Venerdì 23 giugno

ore 18.30 IO VIVO ALTROVE!, Giuseppe Battiston, 104’

