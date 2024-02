VIDEO | Iniziano le verifiche per il filobus sulla strada parco, Di Pasquale: "Corse con gli utenti entro l'estate"

Prime prove per le verifiche tecniche del passaggio della filovia sulla strada parco. Attorno alle 11,50 del 22 febbraio, infatti, come annunciato già da diversi giorni dalla Tua, un filobus proveniente da via Pellico è entrato nella strada parco all'altezza del conservatorio. Sul posto era presente, oltre alla polizia locale che si è occupata di dirigere il traffico al momento del transito del mezzo, anche il direttore generale di Tua Maxmilian Di Pasquale che ha spiegato a IlPescara.it come questa prova in realtà non sia un vero e proprio collaudo definitivo, ma un passaggio tecnico prima di procedere con i collaudi e i passaggi del mezzo senza utenti. L'obiettivo, ha ricordato Di Pasquale, è arrivare all'estate con la possibilità di avviare le corse con gli utenti e quindi rendere effettivo il servizio.

La filovia ha l'obiettivo, ha aggiunto il direttore di Tua, di offrire alla città e ai turisti un mezzo ecologico e che possa velocizzare il collegamento fra Pescara e Montesilvano e all'interno della città fino alla zona del tribunale con il resto del percorso previsto. Un'alternativa sia alle automobili, per decongestionare le strade dell'area metropolitana, sia agli stessi autobus della Tua che percorrono le strade e quindi che risentono del traffico e di tutti i problemi legati alla viabilità ordinaria.

Decine di cittadini curiosi hanno atteso il passaggio del filobus che si è fermato per qualche minuto all'ingresso della strada parco, mentre all'altezza dell'incrocio con via Cavour alcuni cittadini del comitato "Strada parco bene comune" hanno accolto il transito del filobus con una piccola protesta utilizzando anche dei fischietti per richiamare l'attenzione.

