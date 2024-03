VIDEO | Viale Marconi, Costantini (candidato sindaco centrosinistra): "Modifiche temporanee, svelata la marketta elettorale"

“Le modifiche non dovranno essere invasive dal punto di vista strutturale, in modo da consentire un eventuale ripristino in tempi brevi della situazione esistente nel momento in cui sarà cessata l'emergenza quando e se dovesse sorgere l'esigenza di agevolare il passaggio del Brt del trasporto pubblico urbano di prossima attivazione”.

In questo passaggio “l'ennesimo inganno” dell'amministrazione comunale su viale Marconi con quelle modifiche “legate all'emergenza della chiusura della galleria di San Silvestro e dunque precarie, provvisorie e temporanee. Poi tornerà tutto come prima con le corsie preferenziali e il passaggio del filobus”. A dichiararlo il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini citando il passaggio della delibera di giunta numero 194 del 7 marzo riguardante la “rimodulazione della viabilità di via Giuglielmo Marconi” illustrate proprio dal sindaco Carlo Masci qualche giorno fa. Giorno in cui ha annunciato l'istituzione di 158 parcheggi lato monte, la cancellazione quindi di quella corsia preferenziale degli autobus, la chiusura delle rotatorie, lo spegnimento dei semafori e la realizzazione della ciclabile con i lavori che prenderanno il via la prossima settimana.

L'ennesimo atto da “sindaco-gambero” ribadisce Costantini che per lui ha coniato questa espressione quando si è paventato il possibile spegnimento di alcune delle telecamere ai semafori al centro di infinite polemiche per le tante multe elevate.

Dunque dire che l'apertura di via Benedetto Croce, inaugurata proprio oggi giovedì 21 marzo, era la ragione per cui, fatto anche il collaudo, si potesse intervenire anche sulla viabilità di viale Marconi nell'ottica di una nuova percorribilità in tutta Porta Nuova non sarebbe stata altro che una “marketta elettorale”, incalza Costantini con dunque quelle modifiche che sarebbero una risposta data a cittadini ed esercenti, che sarebbero tali solo a parole, ma non nei fatti e sulla documentazione.

“In conferenza stampa hanno detto che avevano trovato la soluzione, ma si va a leggere l'atto amministrativo – ribadisce il candidato sindaco – si scopre che si tratta di una soluzione temporanea”. “C'è la certezza che torneranno le due corsie preferenziali e che tornerà la filovia. Le modifiche sono legate alla condizione di emergenza determinata dalla chiusura della galleria San Silvestro. Personalmente lo capisco anche. Il sindaco inizia a essere preoccupato dalla corte dei conti. Perché tra fare e sfasciare, fare e sfasciare prima o poi la corte dei conti busserà alla porta dicendo 'tutti i soldi che hai sprecato me li devi ridare'. Capisco che tecnicamente una soluzione che tendenzialmente potrebbe metterlo più al riparto, ma è comunque una fregatura data ai cittadini ai quali si è detto 'finalmente dopo cinquant'anni abbiamo trovato la soluzione' e in realtà si è scritto l'esatto contrario. La soluzione è il tampone che ci serve a svalicare le elezioni e poi la situazione tonerà quella che era prima: una marketta elettorale”

“In questi tre mesi di campagna elettorale – prosegue – Masci sta distruggendo le cose malfatte. Aspettavi cinquant'anni per fare la nuova viabilità e poi è solo provvisoria, legata al contesto emergenziale per tornare magari dopo dieci giorni dalle elezioni come prima”, rimarca ancora una volta Costantini. “Queste sono operazioni che costano soldi. Questi passi da gambero continui si traducono in esborsi per i contribuenti e noi dobbiamo dare risposte a chi paga le tasse e le multe anche quelle ai semafori con le telecamere”.

A sette anni dalla delibera del centrosinistra del 2018 che prevedeva le tre corsie che ora si realizzeranno, viale Marconi va oggi ancor più ripensata, continua il candidato sindaco, “togliendo le corsie preferenziali per il transito dei mezzi pubblici o immaginando sensi unici con la connessione con viale d'Annunzio o proponendo soluzioni a cui noi stiamo lavorando, ma non abbiamo governato per cinque anni. E' il momento – conclude – di liberare la città dai tanti disastri fatti di cui questo è la ciliegina sulla torta”.

