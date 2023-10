VIDEO | Oltre 5milioni e mezzo di presenze turistiche in più tra gennaio e agosto, D'Amario: "Crescita importante anche in estate"

Come promesso l'assessore regionale ha fornito i dati provvisori, ma sostanzialmente completi, che fornirà all'Istat tornando a replicare al calo lamentato dalla Cna: rispetto al 2022 nel lungo periodo la crescita nel 2023 è sopra il 9 per cento e ben oltre il 5 per cento per il periodo giugno-agosto. "Prima di darli i numeri vanno verificati"

Con oltre 5 milioni e mezzo di presenze e cioè di persone che sono rimaste sul territorio per più di una notte, il turismo in Abruzzo ha fatto registrare una crescita del 9,21 per cento rispetto al 2022 per il periodo gennaio-giugno. Aumento che si registra anche in riferimento al periodo giugno-agosto che nel 2023 ha visto la presenza di oltre 4milioni e 300mila perone per un più 5,49 per cento rispetto all'anno scorso.

Questi i numeri con cui l'assessore regionale al Turismo Daniele D'Amario replica alla Cna che ha parlato di un calo per il periodo estivo scatenando una polemica proprio con l'esponente regionale. Dati provvisori seppur quasi completi, specifica D'Amario, perché all'appello manca qualche operatore. La certezza però, precisa “è che non possono che accrescere il dato positivo”.

Guardando al numero delle presenze registrate nelle singole province a crescere di più nel lungo periodo (gennaio-agosto) è la provincia di Chieti con un più 18,2 per cento (981mila 137 il totale); provincia che per il periodo giugno-agosto si attesta a un più 11,7 per cento con 710mila 523 presenze. Al secondo posto c'è Pescara con una crescita del 17,98 per cento tra gennaio e agosto per un totale di 835mila 98 presenze registrate e una crescita del 12,67 per cento in estate (590mila 787). Quindi L'Aquila che tra gennaio e agosto ha visto 925mila 163 presenze pari a un più 16,15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 con nel solo periodo giugno-agosto 511mila 930 presente pari a un più 17,97 per cento rispetto all'anno scorso. Infine Teramo che è sì la provincia con la crescita minore, ma quella che si conferma leader di presenze e che dunque “ha tenuto” rispetto al 2022 confermando la sua attrattività, specifica l'assessore regionale. Nella provincia le presenze tra gennaio e agosto sono state 2milioni 787mila 166 con una crescita del 2,8 per cento rispetto al 2022. Un numero che si concentra fortemente nel periodo estivo dato che tra giugno e agosto nel teramano hanno soggiornato ben 2milioni 503mila 749 persone con una crescita dello 0,23 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Quella di Pescara è però l'unica provincia dove a scendere in estate sono stati gli arrivi: meno 5mila 224 presenze, ari ad un calo del 3,85 per cento. Meno persone, ma che si sono trattenute per più tempo, di qui il dato positivo registrato, specifica l'assessore regionale. Dato positivo che come detto è circa del 18 per cento per il lungo periodo e di oltre il 12 per cento per la stagione estiva.

“Sicuramente un dato molto positivo”, dichiara D'Amario parlando del dato complessivo e del focus stagionale definendo quest'ultimo “esaltante”.

I dati quando vanno dati vanno riscontrati – aggiunge replicando alla Cna -. Tutte le Regioni non hanno il compito di raccogliere i dati e darli all'Istat e i dati ufficiali sono questi. Chi lancia dati addirittura ridicoli si deve assumere la responsabilità di quello che dice. Non vogliamo fare polemica, ma dare questi dati sono un danno importante per l'Abruzzo. Prima di darli vanno verificati”. Gli chiediamo quindi quali sono i rapporti con gli operatori visto che il dato negativo fornito dalla Cna, aveva sottolineato la confederazione replicandogli una prima volta, era stato fornito proprio dagli operatori. “Io non ho sentito malumori. Gli operatori li sento quotidianamente. Ho sentito invece una sigla che ha riportato i malumori di non citati operatori che fanno qualche polemica – risponde -. I dati ufficiali sono questi e quella registrata dall'Abruzzo – conclude D'Amario – è una delle crescite più importanti fra tutte le Regioni d'Italia”.

