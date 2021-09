VIDEO | Carenza di medici in Abruzzo, scatta il presidio di protesta: "Siamo al limite del collasso"

In Abruzzo mancano centinaia di medici. Parte quindi il presidio di protesta fissato per il giorno 20 settembre davanti alla sede dell'assessorato regionale alla sanità, in via Conte di Ruvo.

Le sigle sindacali rivendicano nello specifico: la definizione dei fabbisogni del personale medico; la stabilizzazione del personale medico precario, a partire da quello dell'emergenza; l'apertura dei lavori di contrattazione di secondo livello nelle Asl.

La situazione sembra essere molto grave, al limite del collasso, con il ricorso massiccio a personale esterno.

Inoltre, si chiede il pagamento degli arretrati e dell'una-tantum.