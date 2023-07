VIDEO | Bambini fuori dalle graduatorie degli asili nido, Pignoli rassicura: "Troveremo i fondi per le convenzioni con i privati"

Il capogruppo riferisce di un colloquio avuto con il sindaco per far sì che i circa 160 piccoli attualmente fuori dalle liste provvisorie trovino una collocazione e sottolinea il "paradosso" di quegli asili dove i posti restano scoperti per il "no" dei genitori

Circa 160 bambini fuori dalle graduatorie per gli asili nido. I posti, in realtà, sono aumentati, ma fare incontrare domanda e offerta non è semplice e così il capogruppo comunale Massimiliano Pignoli da sempre impegnato sul fronte del sociale, ha deciso di mettersi in prima linea per affrontare il problema e la soluzione già paventata dal vicesindaco Gianni Santilli che aveva annunciato l'intenzione di sottoscrivere convenzioni con i nidi privati, sarà realtà.

Lo assicura proprio Pignoli che si è rivolto direttamente al sindaco per districare la matassa: “i soldi li troveremo affinché si attivi la disponibilità negli asili privati”, fa sapere sottolineando come il problema rivesta un carattere sociale. Sì perché sociale, aggiunge “non vuol dire solo dare pacchi alle persone o fare domande per le case popolari. Bisogna dare anche risposte a questi bambini e alle loro famiglie”.

Certo a fronte di un problema che ogni anno si ripresenta pensare che ci siano posti vuoti in alcuni asili della città è “un paradosso”, aggiunge Pignoli senza voler entrare nel merito delle scelte dei genitori. Sta di fatto che secondo la graduatoria provvisoria pubblicata qualche giorno fa sarebbero ben 34 i posti liberi cui i genitori, per ragioni logistiche e per altre motivazioni, hanno detto “no”. Sei solo quelli degli asili nido di Colle Marino e via Benedetto Croce, sottolinea il capogruppo comunale. Nel primo ci sono ben quattro posti liberi nonostante, precisa, “si tratti di una struttura nuova, con insegnanti fantastici e la cucina interna”. Due invece quelli di via Benedetto Croce lasciati vuoti per mancata assegnazione. “Cercheremo di accontentare anche quei genitori che per loro ragioni hanno deciso di non iscrivere lì i loro bambini perché il mio motto – conclude Pignoli – è che o che si tratti di famiglie bisognose, o che si tratti di anziani o che si tratti di bambini nessuno resta mai indietro”.

