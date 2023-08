VIDEO | La Cna punta sui giovani e le "intelligenze naturali": aperte le candidature per il Premio Cambiamenti 2023

Il Premio Cambiamenti 2023 della Cna apre alle candidature in Abruzzo e cerca per la settima edizione start-up capaci di interpretare il valore dell'intelligenza naturale e cioè del fattore umano come fondamentale di fronte alle sfide dell'intelligenza artificiale.

Come ogni anno i migliori progetti verranno premiati a livello regionale con la cerimonia di consegna che si terrà il 26 ottobre nel dipartimento di Economia e commercio dell'università d'Annunzio (a Pescara). Per loro quindi la finale nazionale di Roma che si dovrebbe svolgere nel mese di dicembre.

Le imprese giovani e cioè quelle nate a partire dal primo gennaio 2019 che vogliono partecipare possono farlo iscrivendosi sul sito del premio fino al 15 settembre anche se quasi certamente, spiega il vicepresidente della Cna Abruzzo Silvio Calice, i termini saranno prorogati al 30 dello stesso mese. Sarà quindi una giuria specializzata a decretare i vincitori. Giurie che in questi anni sono sempre state composte oltre che sa esperti qualificati anche da studenti dei tre atenei abruzzesi.

“Quest'anno – spiega – il premio cambiamenti fa riferimento alle intelligenze naturali, al fattore umano. Tutte le sfide che stiamo vivendo con l'intelligenza artificiale hanno bisogno di questo. Connettere questi due mondi è fondamentale tanto è vero che il logo che abbiamo realizzato quest'anno è proprio frutto dell'intelligenza artificiale” connessa, ovviamente, al pensiero umano.

L'obiettivo è quello di raggiungere i numeri delle scorse edizioni e anche i successi dato che l'Abruzzo si è classificato quarto come numero di partecipazione nell'edizione 2022 e che la provincia dell'Aquila, in questo scenario, ha ottenuto lo stesso piazzamento a livello nazionale.

“In questi giorni – aggiunge Calice – incontreremo tantissime start-up per farle candidare e vincere il premio che è di 20mila euro per il vincitore e di 5mila per il secondo e il terzo classificato. Consideriamo che ogni anno sono 6.700 quelle che nascono”, sottolinea. Al di là della vittoria economica quello su cui si punta sono anche la consulenze e la formazione che vengono assicurate in un secondo step anche grazie al progetto Take-Off legato al Premio cambiamenti al fine di sostenerli in una rapida crescita.

“L'obiettivo principale – sottolinea il vicepresidente nazionale di Cna Giovani imprenditori Ivano Lapergola – è quello di intercettare nuove start-up. Il premio è soprattutto un momento di condivisione, formazione e l'occasione di fare rete. Per noi è un modo per conoscere le nuove aziende che hanno deciso di scommettere sul territorio abruzzese”.

“Siamo orgogliosi di poter affermare che ogni anno abbiamo numero crescente di imprese che si iscrivono al premio. Siamo stati sempre in crescita nel corso degli anni – aggiunge – e abbiamo avuto negli scorsi anni un vincitore del premio nazionale: una realtà della provincia di Chieti. Speriamo anche quest'anno di riuscire ad ottenere lo stesso risultato positivo ed attrare sempre più giovani”.

Il dibattito sui rischi legati all'intelligenza artificiale è di grandissima attualità e a lui chiediamo se, in prospettiva, esista un modo di far convivere questa con quel fattore umano che, proprio questo il messaggio che arriva dal premio, deve sempre essere la bussola per ogni scelta nell'ottica dello sviluppo e il progresso. “Sì è un tema molto caldo e allo stesso tempo molto difficile da capire e catturare anche per le nuove imprese. Personalmente – conclude – siamo aperti alle novità, ma sempre con un occhio di riguardo al passato”. Insomma la tecnologia sì, ma sempre con l'uomo e il suo pensiero come cardine su cui svilupparla ed applicarla per migliorare la vita di tutti.

Con Calice e Lapergola ad illustrare i dettagli del Premio Cambiamenti 2023 sono stati il presidente regionale Can Savino Saraceni, il vincitore dell'edizione regionale 2022 Michael Odistov Vaintrub e l'imprenditrice Daniela Giancreco.