Ha un malore mentre gioca a paddle, l'ex biancazzurro Righetti ricoverato in ospedale

Ubaldo Righetti, difensore del Pescara, è ricoverato nell'ospedale Sant'Andrea dopo aver accusato un malore, probabilmente un infarto, mentre giocava a paddle con alcuni amici.

Come riferisce l'agenzia Dire, l'ex calciatore, 58 anni, è cosciente, tenuto sotto osservazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Originario di Sermoneta, in provincia di Latina, oltre a quella della Roma, per 7 anni, ha vestito le maglie di Pescara, Lecce e Udinese.