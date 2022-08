Salta il trofeo Matteotti di ciclismo: l'edizione 2022 non si farà

Il trofeo Matteotti di ciclismo non si terrà nel 2022. Lo hanno deciso gli organizzatori dell'Unione Ciclistica Fernando Perna che hanno preso la decisione concordata con il Gruppo Sportivo Emilia che si occupa della parte tecnico logistica. L'appuntamento, dunque, spiegano gli organizzatori, è per l'edizione 2023 che dunque sarà la settantacinquesima.

Il rinvio è dovuto a ragioni organizzative e di tempistiche che non consentono un’adeguata preparazione nel dietro le quinte per domenica 18 settembre, giorno in cui era programmata la corsa professionistica, collocata a una settimana dallo svolgimento del Campionato del Mondo in programma in Australia a Wollongong. Salta dunque un appuntamento ormai diventato storico e importante per il mondo ciclistico abruzzese.

Il commento del presidente del comitato regionale Fci Abruzzo Mauro Marrone da noi interpellato:

"Sicuramente una brutta notizia, per un evento che non è solo una gara di livello internazionale, è anche un momento di festa per il ciclismo abruzzese. La speranza è che gli organizzatori, superate le difficoltà del momento, possano rimettere in piedi la manifestazione nel 2023 regalando l'edizione 75 del Trofeo Matteotti a tutti gli appassionati di ciclismo abruzzesi"