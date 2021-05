La Totti Soccer Accademy sbarca a Pescara affiliandosi con l'Amatori Calcio

La Totti Soccer Accademy sbarca in città affiliandosi con l'Amatori Pescara Calcio. L'iniziativa è stata ideata dallo storico capitano della Roma Francesco Totti e viene attualmente gestita dalla sua famiglia, in particolar modo del fratello Riccardo Totti, attuale presidente. Come si legge in una nota, l'Amatori Calcio ha voluto intraprendere "una nuova sfida, quella di portare sul territorio una grande realtà nazionale e il suo metodo di allenamento innovativo legato alla crescita del ragazzo in tutte le sue fasi della vita sportiva".

Dopo i primi contatti a fine 2020 e alcuni incontri con il responsabile del Progetto Academy della Totti Soccer Accademy, Claudio D’Ulisse, si è arrivati a stringere un accordo di partnership che concede l’esclusiva in tutta la provincia pescarese. La Totti Soccer School è nata dalla Asd Axa Calcio che la famiglia Totti ha acquisito nel maggio 2010, cambiando poi denominazione.

Il primo obiettivo è quello di importare la metodologia del Coerver Coaching, molto utilizzata negli ultimi tempi dalle scuole calcio professionistiche italiane e internazionali. Altro importante obiettivo del club pescarese è di creare un settore giovanile di alto livello nel panorama attuale delle scuole calcio di base, garantendo una crescita calcistica e sportiva dei bambini e ragazzi così da essere un bacino per le squadre di alto livello.

Il club è già al lavoro con tutti i suoi tecnici con progetti formativi come il corso di Psicomotricità gratuito per tutti i bambini nati dal 2016 al 2013, e dà la possibilità a tutti i nati dal 2012 al 2007 di allenarsi gratuitamente con i propri gruppi per conoscere meglio la società e i propri metodi di allenamento.