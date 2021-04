Popoli, attesa per il sesto Memorial Mario Parmegiani di mountain bike cross country

Quest’anno si torna alla modalità cross country con un percorso interamente sterrato e con con due passaggi all'interno del paese, in un anello di 10 chilometri da ripetere tre volte

Entra nel vivo l’organizzazione della sesta edizione del Memorial Mario Parmegiani, in programma a Popoli domenica 18 aprile, che terrà a battesimo il nuovo circuito regionale di mountain bike cross country denominato Xco Abruzzo Race. Per quanto concerne i molteplici dettagli organizzativi e il lavoro nel dietro le quinte, a prendersene cura è come da tradizione l’Asd Cicli Sport Mania, il cui comitato organizzatore è presieduto da Maurizio Falcini, che dichiara:

“Procede il nostro costante impegno nella messa in cantiere di una delle manifestazioni più attese e sentite nella nostra comunità per ricordare Mario Parmegiani, figura di spicco della mountain bike a Popoli e di tutto l’Abruzzo. Dopo un anno di stop a causa della pandemia e con tutte le energie possibili, torniamo ad organizzare col pensiero a Mario, affinché tutto possa svolgersi nel migliore dei modi anche sul fronte delle precauzioni anti Covid-19”.

Quest’anno si torna alla modalità cross country con un percorso interamente sterrato e con con due passaggi all'interno del paese, in un anello di 10 chilometri da ripetere tre volte, fatta eccezione per esordienti e allievi (1 giro).

INFO ISCRIZIONI E MODALITÀ

- Fattore K per gli iscritti a Fci (Id Gara 156860)

- Altri enti: inviare tessera all'e-mail asd.ciclisportmania@gmail.com entro il 13 aprile

- Ritrovo alle 7:45 nella piscina comunale Aquarius Popoli con controllo temperatura e rilascio autodichiarazione Covid, consegna numero e ritiro pacco gara

- Incolonnamento atleti a partire dalle 9:15 in Piazza Paolini, ingresso in griglia con mascherina e distanziamento tra un atleta e l’altro di un metro

- Partenza della gara alle 9:30 scaglionata per categoria ogni 30 secondi