Comincia il ritiro, Pescara calcio a Palena

Dal 15 al 27 luglio, i biancazzurri saranno in ritiro nella località di montagna del parco nazionale della Majella. Sarà questa la prima fase della preparazione al campionato per la squadra di mister Auteri. Organico nutrito e con tantissimi calciatori della passata stagione, ma in queste ore dovrebbero esserci novità sia in entrata sia in uscita.

Al via la nuova stagione sportiva 2021/22 con i biancazzurri che hanno completato le visite mediche.

Si ricomincia da Palena per la prima fase di ritiro, in programma dal 15 al 27 luglio. In via di definizione la possibilità di svolgere una gara amichevole nello stadio gli “Angeli Di Palena”.

Dopo un breve periodo di riposo, il 30 luglio i biancazzurri inizieranno la seconda fase del ritiro presso il centro sportivo Delfino Training Center con alloggi nell'Ekk Hotel.

La conclusione della seconda parte del ritiro è ancora da definire. Ecco il gruppo a disposizione di mister Gaetano Auteri, o almeno il gruppo attualmente a disposizione, perché nella logica delle cose dovrebbe essere prevista una mezza rivoluzione. Che al momento, come si potrà notare, non c'è stata e anzi la gran parte della rosa è la stessa della passata stagione. Di diverso, c'è l'innesto di alcuni elementi della squadra Primavera e l'addio molto probabile (ma non ancora ufficiale) di uno dei calciatori sotto contratto: il difensore Masciangelo, tra i meno disastrosi dello scorso campionato, è infatti corteggiato da diverse squadre, in particolare dal Benevento. In partenza anche Sorensen e Scognamiglio. Inoltre c'è il nuovo arrivato Michael De Marchi, attaccante classe 1994 proveniente dalla Virtus Verona, serie C girone B.

Del gruppo non fa parte nemmeno lo storico team manager ed ex bandiera del Pescara, Andrea Gessa. Una decisione che ci può stare perché ogni ciclo ha il suo inizio e la sua fine, ma perché proprio l'incolpevole Gessa? Il suo posto è stato preso da Francesco Troiano.

I convocati per Palena.

Portieri: Vincenzo Fiorillo, Nicolò Radaelli, Alessandro Sorrentino.

Difensori: Gennaro Scognamiglio, Mardochee Nzita, Davide Veroli, Mirko Drudi, Frederik Sorensen, Edgard Elizalde, Gianluca Longobardi, Alessandro Celli, Edoardo Masciangelo.

Centrocampisti: Ledian Memushaj, Mirko Valdifiori, Massimiliano Busellato, Luca Crecco, Amadou Diambo, Nicolas Mercado, Marco D'Aloia, Simone Madonna.

Attaccanti: Cristian Galano, Cristian Bunino, Michael De Marchi, Andrea Di Grazia, Gennaro Borrelli, Marco Chiarella, Nicolas Belloni, Vladislav Blanuta, Milos Bocic.

Il direttore sportivo Luca Matteassi aveva dichiarato che prima del ritiro sarebbero arrivati quattro o cinque nuovi innesti, quindi c'è da credere che si stia arrivando ai dettagli per i vari nomi che sono circolati con insistenza (Illanes, Zappella, Armellino, Pompetti e Gliozzi i nomi caldi). L'inizio di campionato di serie C è previsto per il 29 agosto, il termine in data 24 aprile. Fissate anche le soste: 26 dicembre, 2 gennaio. Il turno delle festività natalizie si disputerà il 22 dicembre. Attenzione anche all'inizio della Coppa Italia, che ci sarà il 14 agosto.