La "Strega 2" dell'armatore Alessandro Simionato si aggiudica la regata di vela d'altura Pescara-Treminti

Se l'è aggiudicata la “Strega 2”, imbarcazione di Alessandro Simionato, il Trofeo Overall della storica regata “lunga” di vela d'Altura Pescara-Tremiti organizzata dal Circolo nautico Pescara 2018 (Cnp 2018). Sul podio anche la Catalinas di Stefano Di Properzio piazzatasi al secondo posto e, sul terzo gradino, la “Mgs” del presidente della Cnp 2018 Alessandro Pavone.

Una competizione piena di entusiasmo e un'accoglienza davvero calorosa all'arrivo per gli equipaggi delle 20 imbarcazioni che hanno partecipato e ce che hanno gareggiato con vento sostenuto da nord-ovest sui 12 nodi con raffiche di 16 e mare con onda formata.

La partenza alle 17.30 nel tratto di mare antistante il porto-turistico Marina di Pescara con rotta sud-ovest verso il Faro di San Domino dove le imbarcazioni sono arrivate tra le 3 e le 9 del mattino.

Insomma una regata non facile, ma tutti sono arrivati soddisfatti al traguardo sia per la gara che per l'accoglienza trovata caratterizzata tra l'altro da un momento culturale prima della premiazioni. Tutti, infatti, hanno potuto visitare con una guida l'isola di San Nicola scoprendone ogni segreto.

Il grazie dell'organizzazione va non solo a chi ha gareggiato, ma anche a tutti gli sponsor (Banca generali private, Vittoria Rms e Citra Vini) che hanno reso possibile anche quest'anno la regata Pescara-Tremiti e alle due Comuni, quello di Pescara che quello delle Tremiti che hanno patrocinato l'evento.