Pescara Pallanuoto in vetta alla classifica alla fine del girone di andata: Babel battuto 12 a 8

Pescara Pallanuoto in vetta alla classifica insieme al Wp Bari al termine del girone 3 di serie B grazie alla vittoria per 12 a 8 contro il Babel. Una vittoria cercata e partita subito alla grande con i biancazzurri in vantaggio 6 a 1. Poi la rimonta che ha fatto temere, ma da metà terzo tempo il Delfino è ripartito senza più fermarsi trascinato da un ottimo Micheletti, autore di 5 gol.

Nel primo parziale, dopo un rigore parato da Prosperi a Bogni, segnano due volte Micheletti e una Cerasoli. Al ritorno in acqua accorcia Andres Garcia, poi reti di Micheletti, Russo e De Luca, prima di quelle locali firmate da Pisu e Bonetti. Dopo l'intervallo lungo il Babel pareggia con Notarini e la doppietta di Miccihè, ma il Pescara allunga di nuovo con la doppietta di Micheletti e le marcature di Russo e Bartocci. Nell'ultimo tempo arrivano le reti di Bonetti, Cunko, Russo e Miccichè.

“Siamo partiti molto bene, arrivando sul 6-1. Poi ci siamo innervositi, la partita è diventata spigolosa e complici alcuni episodi ci hanno ripreso – dichiara Micheletti -. A quel punto siamo stati bravi a rimetterci in carreggiata, lucidi e siamo riusciti a portare a casa 3 punti importanti. Nel girone d'andata abbiamo fatto un solo scivolone, quello di Bari. Per il resto – aggiunge - credo che la squadra stia tenendo fede alle aspettative, è chiaro che nel girone di ritorno servirà fare ancora meglio”.

Ora la sosta, tra due settimane si riparte dalla trasferta nella vasca della Roma 2020.