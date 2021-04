Basket, Vanoncini sul derby tra Pescara e Lanciano: "Grande carica per cercare di fare bene"

È scattato il conto alla rovescia per il derby tra Pescara Basket e Unibasket Lanciano. Palla a due, al Palazzetto dello Sport di Piazza Allegrino a Lanciano, domenica 11 aprile alle ore 18, agli ordini dei signori Pisetta de L’Aquila e Pratola di Francavilla al Mare. La compagine frentana, guidata in panchina dall’apprezzatissimo ex di turno Fabio Di Tommaso, fin qui ha ottenuto una sola vittoria, contro l'Amatori Pescara 1976, e tre sconfitte, cedendo però solamente nei secondi conclusivi con Pisaurum Pesaro e Vigor Matelica.

Coach Stefano Vanoncini ha presentato così la gara: “Torniamo a giocare dopo la pausa pasquale, prima della quale abbiamo avuto due sconfitte dolorose con Matelica in casa, che pensavamo in qualche modo di riuscire a portarla a casa, e poi sul campo del Bramante dopo aver disputato una grandissima partita. Abbiamo addosso una grande carica per cercare di fare bene, ma andremo a giocare in un campo molto difficile una partita comunque affascinante, in quanto le due società hanno un rapporto di amicizia molto forte, ma è chiaro che questo vuol dire anche rivalità e sul parquet non ci saranno sconti”.

Il match si giocherà nella quinta giornata che chiuderà il girone di andata del campionato di Serie C Gold Abruzzo-Marche-Lazio: “L’Unibasket è una squadra con un bel mix tra giocatori giovani emergenti e nucleo consolidato di grande esperienza. Sicuramente – ha concluso il tecnico biancazzurro – sarà una gara che ci vedrà messi alla prova nel nostro percorso di crescita e per noi sarà assolutamente importante cercare di ritornare alla vittoria in un campo, come già detto, molto difficile”.