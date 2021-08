Primo volto nuovo in casa Pescara Basket: ingaggiato il lungo Simone Di Diomede [FOTO]

Primo volto nuovo in casa Pescara Basket: ingaggiato il lungo Simone Di Diomede. Nato a Penne il 6 Giugno 1997, ala-pivot di 200 cm, ha mosso i primi passi con la palla a spicchi nella Virtus Roseto, per poi completare il suo percorso nel settore giovanile a Val Di Ceppo nel 2013/2014. Nella scorsa stagione ha militato nel Basket Corato.

"Sono molto contento di aver sposato il progetto della Pescara Basket - afferma il neo arrivato in casa biancazzurra - e ringrazio staff e società per avermi scelto come nuova pedina in un roster pieno di riconferme rispetto alla passata stagione e che ha fatto molto bene".

E prosegue: "Credo ci siano i presupposti per fare bene anche quest'anno, visto il gruppo che si sta formando e del quale conosco già diversi elementi. Ho anche giocato insieme ad Andrea Grosso due stagioni fa a Taranto ed è stato uno dei motivi che mi ha convinto a venire a Pescara". In conclusione, Diomede si dice "molto carico: non vedo l'ora di iniziare e sono convinto che riusciremo a toglierci diverse soddisfazioni quest'anno!".