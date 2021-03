Esordio vittorioso per il Pescara Basket, battuto il Pisaurum Pesaro nella prima giornata

Esordio vittorioso in campionato per il Pescara Basket, che ha battuto il Pisaurum Pesaro nella prima giornata al Pala Aterno Gas & Power. È stato un match difficile ed equilibrato per oltre mezz'ora, con gli uomini di coach Vanoncini che sono riusciti a prendere il largo negli ultimi cinque giri di lancette.

Ottime le prove di Staselis, Raupys e Capitanelli, con le giocate di Fasciocco e Del Sole che nel momento decisivo hanno permesso di respingere gli ultimi assalti dei marchigiani, tra cui hanno brillato soprattutto Sinatra e Cardellini. La partita si chiude sul 61-49, con i biancazzurri che conquistano i primi due punti stagionali e possono adesso preparare nel migliore dei modi il derby stracittadino di domenica prossima con il Pescara 1976.

Tabellino

PESCARA BASKET-PISAURUM PESARO 61-49 (12-13; 29-23; 42-38)

PESCARA BASKET: Najafi n.e., Staselis 14, Masciopinto 2, Pucci 4, Perella n.e., Capitanelli 9, Del Sole 5, Seye n.e., Fasciocco 8, Traorè n.e., Raupys 12, Grosso 7. Coach: Vanoncini. Assistenti: Di Nicola e Solina.

PISAURUM PESARO: Giovanardi 2, Parlani 0, Pierucci 3, Giunta 6, Vichi 2, Fornaciari 4, Sinatra 16, Poggi n.e., Iannelli 4, Cardellini 12. Coach: Surico. Assistente: Leoni.

Arbitri: Marianetti di San Giovanni Teatino (Ch) e Martini di Mosciano Sant’Angelo (Te).

Uscito per cinque falli: Sinatra.