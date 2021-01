Pescara Basket, parla ​Marco Pizzoli: "Non abbiamo lasciato i giocatori a loro stessi"

In un'intervista diffusa dal Pescara Basket, il preparatore atletico della società biancazzurra ​Marco Pizzoli spiega che "in questi mesi non abbiamo lasciato i giocatori a loro stessi e, quando si ripartirà, tutto l'ottimo lavoro svolto fino a novembre non andrà completamente perduto".

Ecco, nello specifico, le sue parole: “Noi abbiamo iniziato a lavorare molto presto radunandoci il 2 settembre, ma già dal mese di agosto praticamente tutta la squadra aveva già iniziato ad allenarsi. Abbiamo potuto prepararci con calma, gestendo i carichi e i recuperi nella maniera migliore e, durante le amichevoli disputate, si è vista la squadra crescere in maniera esponenziale dal punto di vista fisico, tecnico e tattico. Non abbiamo avuto nessun contrattempo a livello di infortuni. Avevamo raggiunto un’ottima condizione, ma purtroppo ci siamo fermati quando ormai eravamo in rampa di lancio”.

La società, conclude Pizzoli, “ha messo a disposizione delle attrezzature per poter far allenare individualmente e in modo continuativo i ragazzi anche nelle proprie abitazioni via Zoom. Con la speranza di ripartire al più presto, comunque ci ritroveremo una squadra che avrà bisogno solamente di recuperare quella attività dinamica e il ritmo partita che inevitabilmente è andato perduto”.