Pescara Basket chiude la regular season con il derby contro l’Unibasket Lanciano. Appuntamento domenica 16 maggio alle ore 18, agli ordini dei signori Pisetta de L’Aquila e Pratola di Francavilla al Mare, nel Pala Aterno Gas & Power. La squadra di coach Stefano Vanoncini dovrà cercare di difendere il primato conquistato nella scorsa domenica con il successo sul Bramante Pesaro.

“Sarà una partita particolarmente impegnativa – esordisce coach Vanoncini – perché incontriamo una squadra che ha già dimostrato nella gara di andata di sapere come fare per metterci in difficoltà. Per noi fu molto difficile vincere da loro, ci riuscimmo solamente dopo un tempo supplementare, e questo va assolutamente a loro merito”.

E aggiunge: “Per noi sarà una partita che avrà un valore relativo molto più superiore ai due punti in palio, in quanto una eventuale vittoria ci permetterebbe di chiudere al primo posto la stagione regolare con tutti i vantaggi che ne conseguono per la fase ad orologio. Dobbiamo giocare con grande attenzione, sempre e comunque guardando al miglioramento che ci ha contraddistinto durante questa stagione ed è quello che per il momento ci ha consentito di arrivare fino a qui”. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della società biancazzurra e su Rete 8 Sport, con il commento di Mirko De Luca e Marco La Sorda.