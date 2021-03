Il Pescara Basket sfida la capolista Bramante Pesaro

Si torna subito in campo, stasera, nel campionato di Serie C Gold Abruzzo-Marche-Lazio, con il turno infrasettimanale della quarta giornata. Fischio d'inizio alle ore 21

Forte di tre vittorie in altrettante gare, il Pescara Basket sfida questa sera in trasferta la capolista Bramante Pesaro nel campionato di Serie C Gold Abruzzo-Marche-Lazio. Si torna subito in campo, dunque, con il turno infrasettimanale della quarta giornata. Palla a due, alla Palestra Galilei in via Concordia-Villa Fastiggi (Pesaro), alle ore 21, agli ordini dei signori Antimiani di Montegranaro (FM) e Santini di Senigallia (AN). Così il playmaker Davide Pucci:

“Mi aspetto una forte reazione dopo la brutta sconfitta di domenica. Dobbiamo andare a Pesaro con il coltello tra i denti e lottare su ogni palla per cercare di portare a casa la vittoria che riaprirebbe il campionato. Per farlo ci servirà comunicare di più sia in attacco che in difesa e giocare maggiormente di squadra”.

Coach Vanoncini, invece, aggiunge: “Andiamo a Pesaro con la convinzione di aver sprecato un’occasione di vincere una partita che si era messa bene e che non siamo stati capaci di chiudere. Mi aspetto una prestazione di grande volontà e grande rabbia agonistica per cercare di riprenderci quello che abbiamo lasciato sul campo nella scorsa partita. Giochiamo con la favorita del campionato e ci vogliamo mettere alla prova per dimostrarci competitivi e cercare di batterli a casa loro: sarà la spinta più importante per cercare di fare una grande prestazione”.